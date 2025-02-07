Что будет с Nissan после провала сделки с Honda?

Согласно докладу Reuters, слияние Honda Motor Company — второго по величине автопроизводителя Японии — и Nissan Motor Company, занимающего третье место, похоже, не состоится. Генеральный директор Nissan Макото Учида сообщил своему визави из Honda Тосихиро Мибе, что переговоры о слиянии прекращаются. Причиной такого решения стало предложение Honda сделать Nissan своим дочерним предприятием, что лишило бы Nissan его независимости — качество, которое компания из Йокогамы всегда ценила превыше всего.

Пока Nissan не объявил, будет ли искать новых партнеров, и все еще в силе заявление, что подробности о возможном сотрудничестве с Honda будут раскрыты в середине февраля. Ранее обе компании подтвердили, что обсуждают различные варианты, включая прекращение переговоров. Однако разрыв сделки обойдется Nissan в 100 миллиардов иен (около 657 миллионов долларов).

Среди других потенциальных партнеров Nissan чаще всего упоминается тайваньская Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, пытающийся найти дверь в мир автомобилестроения. В декабре компания уже предлагала Nissan сотрудничество, но получила отказ, так как Nissan тогда вел переговоры с Honda. Foxconn, известная производством iPhone, активно стремится выйти на рынок электромобилей, и сотрудничество с Nissan могло бы стать логичным шагом, учитывая, что бывший вице-президент Nissan Дзюн Сэки сейчас курирует EV-направление в Foxconn.

Однако, по данным Bloomberg, Nissan также рассматривает возможность партнерства с одной из американских технологических компаний. Это выглядит разумным, учитывая, что США являются крупнейшим рынком для Nissan, где активно развиваются тренды на электромобили и автономные транспортные средства.

Кроме того, интерес к Nissan проявляют китайские автопроизводители, такие как Nio, XPeng Motors и BYD. Теоретически партнерство с Nissan могло бы открыть им доступ на американский рынок, но текущие торговые разногласия между США и Китаем делают такие перспективы туманными.

Кроме прочего, польза от любого партнерства с Nissan остается под вопросом, учитывая его непростую историю с Renault Group. В 2023 году Renault владела 43.45% акций Nissan, но сейчас ее доля сократилась до 15%. Хотя Renault спасла Nissan от банкротства в 1999 году, альянс постепенно разваливался из-за культурных различий, что вызывало растущее недовольство со стороны Nissan. Даже под руководством Карлоса Гона, который привел компанию к рекордной прибыли в 2017 году, Nissan не смог преодолеть внутренние разногласия. Арест Гона по обвинению в финансовых нарушениях в 2018 году и его достойный блокбастера побег от японского правосудия лишь усугубил ситуацию.

Сегодня Nissan находится в сложном положении. Устаревающий модельный ряд требует все больших скидок для поддержания конкурентоспособности, что негативно сказывается на прибыли. По данным Bloomberg, чистая прибыль компании за финансовое полугодие до 30 сентября 2024 года, упала на 94%. В ноябре Nissan сократил производственные мощности на одну пятую и уволил 9 000 сотрудников.

Несмотря на ухудшающееся положение, Nissan, похоже, не спешит принимать радикальные меры. Медлительность и чрезмерная осторожность в принятии решений уже однажды поставили компанию на грань банкротства и история может повториться. Остается вопрос: сможет ли Nissan найти нового партнера, который поможет ему вернуться в игру, или компания продолжит двигаться по нисходящей траектории?