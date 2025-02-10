В Беларуси стали собирать бизнес-седаны Geely

На заводе «БелДжи» состоялась презентация Geely Preface местного производства. Гендиректор предприятия Геннадий Свидерский заявил, что первая партия из 165 машин уже собрана крупноузловым методом, а до конца года планируется реализовать до 1000 машин. В будущем Preface может «прописаться» в Беларуси по полному циклу: в таком случае ожидаемы поставки в Россию.

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У соседей Geely Preface доступен в тех же спецификациях, что и в России. Однако машины белорусской сборки дешевле: цены варьируются в диапазоне от 97 800 до 101 700 местных рублей (эквивалент 2,89-3,01 миллиона российских рублей). В нашей стране бизнес-седан дороже на 450-550 тысяч рублей в эквиваленте.

По архитектуре Geely Preface схож с Monjaro, Tugella и новым Atlas: в основе платформа Volvo CMA. В России и Беларуси с турбомотором 2.0 сочетается 7-ступенчатый преселективный «робот», хотя в Китае есть и другие варианты. Зато по внешности и салону версия для СНГ современнее китайской: на экспорт сразу стали поставлять обновлённую модификацию.

На «БелДжи» запланировали и другие новинки. До конца марта в Беларуси появится BelGee S50 с битопливной силовой установкой на метане. А во втором полугодии представят ещё одну модель, но её название пока держится в секрете. По неофициальным данным, у соседей может прописаться электрический кроссовер Geely Galaxy E5.