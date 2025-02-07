Geely прекратила продажи кроссовера Atlas Pro в России
Компания Geely завершила продажи кроссовера Atlas Pro.
"На складе импортера автомобилей не осталось, но они еще доступны на онлайн-витрине у дилеров", - цитирует пресс-службу марки сайт "Китайские автомобили".
Geely Atlas Pro - компактный кроссовер длиной 4544 мм и колёсной базой 2670 мм. На выбор был доступен переднеприводный вариант со 150-сильным двигателем и автоматом и полноприводная версия с двигателем мощностью 177 л.с. и 48-вольтным стартер-генератором. Цены - 2,84-3,54 млн рублей.
Geely Atlas Pro продолжит своё существование как Belgee X70, который идентичен за исключением шильдиков и некоторых комплектующих, которые белорусы предпочли заменить на отечественные и российские аналоги. Купить Belgee X70 можно за 2 826 190 - 3 426 190 рублей.