Geely прекратила продажи кроссовера Atlas Pro в России

Компания Geely завершила продажи кроссовера Atlas Pro.

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" Н а с к л а д е и м п о р т е р а а в т о м о б и л е й н е о с т а л о с ь , н о о н и е щ е д о с т у п н ы н а о н л а й н - в и т р и н е у д и л е р о в " , - ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б у м а р к и сайт "Китайские автомобили".

Geely Atlas Pro - компактный кроссовер длиной 4544 мм и колёсной базой 2670 мм. На выбор был доступен переднеприводный вариант со 150-сильным двигателем и автоматом и полноприводная версия с двигателем мощностью 177 л.с. и 48-вольтным стартер-генератором. Цены - 2,84-3,54 млн рублей.

Geely Atlas Pro продолжит своё существование как Belgee X70, который идентичен за исключением шильдиков и некоторых комплектующих, которые белорусы предпочли заменить на отечественные и российские аналоги. Купить Belgee X70 можно за 2 826 190 - 3 426 190 рублей.