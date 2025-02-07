В России почти на треть упали продажи грузовиков

Sitrak и GAZ продолжают лидировать на российском рынке грузовиков. За январь в России было продано 5 498 новых грузовых машин, что на 27% меньше, чем в январе прошлого года. Из общего количества 1 061 единиц — это среднетоннажные грузовики (от 3,5 до 16 тонн, MCV) и 4 437 – крупнотоннажные (более 16 тонн, HCV). Если объёмы реализации MCV от года к году сократились на 13%, то HCV — на 30%.

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Три четверти от всего объёма реализованных среднетоннажных грузовиков принадлежит трём брендам — GAZ (361 единица), KAMAZ (276 единиц) и JAC (165 единиц). Более ста единиц не продал больше ни один производитель. В модельном рейтинге среди MCV продолжает сохранят лидерство GAZ Gazon NEXT, доля которого составляет около 21%.

Среди крупнотоннажных грузовых машин более 75% от общей реализации принадлежит пяти брендам — Sitrak (1 125 единиц), KAMAZ (1 054 единицы), Shacman (517 единиц), FAW (424 единиц) и MAZ (271 единиц). Среди моделей в сегменте HCV лидерское положение сохраняет Sitrak C7H с долей более 25%.

Накануне стало известно, что Bentley стала лидером продаж на рынке подержанного «люкса» в России. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2024 год россияне приобрели 2 300 автомобилей люкс-класса с пробегом, что является рекордом за всю историю сегмента. Эксперты заявили, что в России объёмы покупок подержанных люксовых машин автомобилей растут с 2017 года — восьмой год подряд. Кроме того, четвёртый год подряд обновляются рекорды продаж.