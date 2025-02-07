Производство автомобилей в России набирает обороты. По итогам 2024 года российские автозаводы выпустили 756 тысяч легковых автомобилей — это на 39,2 процента больше, чем за 2023 год. Только в декабре с конвейеров сошли 79,6 тысячи машин, что соответствует росту на 43,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Растет и производство грузовиков — на 8,2 процента, до 194 тысячи единиц.

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Статистику производства транспортных средств опубликовал Росстат. Отмечается, что декабрьский результат по выпуску легковых автомобилей вошел в тройку лучших по итогам года наряду с октябрем и ноябрем, в течение которых в стране выпустили 91,2 тысячи и 80,4 тысячи легковых машин соответственно. Также в декабре российские заводы произвели 17,1 тысячи грузовиков, и по этому показателю зафиксировано падение — на 2,7 процента в годовом сравнении и на 1,6 процента по отношению к ноябрю 2024-го.

Если же говорить о крупнейших автомобильных предприятиях страны, то на первом месте по объемам выпуска остается АвтоВАЗ. За 2024 год российский автогигант произвел 525 525 автомобилей, и это на 40,5 процента больше, чем годом ранее. На втором месте тульский завод Haval — ранее власти региона сообщали, что он произвел за год 130 тысяч машин.

Приводится и статистика по объемам выпуска двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта: за прошлый год рост составил 12,2 процента, до 226 тысячи штук. В декабре моторов произвели в количестве 18,3 тысячи штук — на 8,2 процента больше, чем в последний месяц 2023-го.