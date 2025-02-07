На электросамокатах появятся госномера
В РФ на электросамокатах появятся госномера. Российские власти начали подготовку документа, который установит порядок регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) в госорганах. Предполагается, что нововведение должно сократить риск возникновения аварийных ситуаций и защитить всех участников дорожного движения.
«В рамках внесения изменений в план мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, правительство Российской Федерации прорабатывает вопрос об установлении особенностей государственной регистрации СИМ», — сообщил зампред комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
По мнению политика, сегодня водители самокатов и моноколёс убеждены в своей безнаказанности, поэтому нередко нарушают правила и создают аварийные ситуации. Нововведения же призваны усилить контроль за этим видом транспорта, что позволит защитить всех участников дорожного движения и сократить риск ДТП.
Ранее в феврале первый город в РФ полностью запретил движение самокатов в центре. Власти Зеленоградска Калининградской области ввели тотальный запрет на движение арендованных и частных электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в исторической части города. Соответствующее постановление подписал глава местной администрации Сергей Кошевой.
Тем временем автоюрист сказал, куда нужно жаловаться на электросамокаты в подъездах. Как правило, электросамокаты размещают у эвакуационных выходов и на лестничных пролётах. Загромождение этих точек может быть фатальным в экстренной ситуации. Кроме того, многочисленные истории с возгоранием батарей говорят о ненадёжности этого вида СИМ, а вопрос безопасности в многоквартирном доме и без того стоит остро.