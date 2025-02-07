В РФ на электросамокатах появятся госномера. Российские власти начали подготовку документа, который установит порядок регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) в госорганах. Предполагается, что нововведение должно сократить риск возникновения аварийных ситуаций и защитить всех участников дорожного движения.

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« В р а м к а х в н е с е н и я и з м е н е н и й в п л а н м е р о п р и я т и й , н а п р а в л е н н ы х н а д о п о л н и т е л ь н о е н о р м а т и в н о - п р а в о в о е р е г у л и р о в а н и е р а з в и т и я с р е д с т в и н д и в и д у а л ь н о й м о б и л ь н о с т и и о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я п р и и х и с п о л ь з о в а н и и , п р а в и т е л ь с т в о Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п р о р а б а т ы в а е т в о п р о с о б у с т а н о в л е н и и о с о б е н н о с т е й г о с у д а р с т в е н н о й р е г и с т р а ц и и С И М » , — с о о б щ и л з а м п р е д к о м и т е т а С о в е т а Ф е д е р а ц и и п о з а к о н о д а т е л ь с т в у и г о с с т р о и т е л ь с т в у А р т ё м Ш е й к и н .

По мнению политика, сегодня водители самокатов и моноколёс убеждены в своей безнаказанности, поэтому нередко нарушают правила и создают аварийные ситуации. Нововведения же призваны усилить контроль за этим видом транспорта, что позволит защитить всех участников дорожного движения и сократить риск ДТП.

Ранее в феврале первый город в РФ полностью запретил движение самокатов в центре. Власти Зеленоградска Калининградской области ввели тотальный запрет на движение арендованных и частных электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в исторической части города. Соответствующее постановление подписал глава местной администрации Сергей Кошевой.

Тем временем автоюрист сказал, куда нужно жаловаться на электросамокаты в подъездах. Как правило, электросамокаты размещают у эвакуационных выходов и на лестничных пролётах. Загромождение этих точек может быть фатальным в экстренной ситуации. Кроме того, многочисленные истории с возгоранием батарей говорят о ненадёжности этого вида СИМ, а вопрос безопасности в многоквартирном доме и без того стоит остро.