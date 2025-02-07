Гибридный Opel Grandland превзошел паспортный пробег

Гибридный Opel Grandland проехал больше 1000 километров на одном баке. При этом его паспортный показатель по циклу WLTP немного не дотягивает до 900. Что интересно, испытания привели при температуре всего 11 °C, машины была «обута» в зимние шины, а маршрут пролегал по городским, загородным дорогам и автомагистралям.

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Кроссовер Opel Grandland Plug-in Hybrid смог проехать на одном баке больше 1000 километров, показав средний расход 4,6 литра. Испытания провели в январе, при ветреной и дождливой погоде, когда столбик термометра показывал 11 °C. Команда инженеров Opel стартовала в регионе Рейн-Майн. Далее ехала через Рюссельсхайм и Франкфурт в Рейн-Неккар и возвращалась в исходную точку. Маршрут пролегал по городским улочкам, загородным шоссе и скоростным магистралям — в общем, был похож на обычную поездку.

Паспортный пробег Grandland Plug-in Hybrid в комбинированном цикле составляет 900 километров, из которых 85 приходятся на электротягу. Температура проведения испытаний цикла WLTP зафиксирована на отметке 23 °C, однако даже при более низких значениях (в конце пути было 4 °C), с зимними шинами и в максимальной комплектации кроссовер, как уверяют в компании, смог преодолеть 1115 километров, причем треть из этого — без запуска ДВС. Средняя скорость составила 80 километров в час, что тоже очень неплохо.

Рекордные пробеги гибридов уже давно стали нормой, тут Grandland лишь один из многих. Например, бензоэлектрические модели BYD в реальных тестах проезжали больше 2500 километров, а самый низкий расход составлял 1,79 литра. Эти машины были оснащены системой DM-i 5.0, состоящей из «четверки» 1.5 мощностью 101 лошадиная сила и 126 Нм крутящего момента и электромотора с отдачей 163 либо 218 сил. Комбинированная отдача Grandland Plug-in Hybrid — 195 сил и 350 Нм.