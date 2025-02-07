В Казахстане продают редкий хетчбэк Lada Tarzan

В Казахстане выставили на продажу редкий Lada Tarzan, сообщает портал kolesa.kz.

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« М о д е л ь з а р о д и л а с ь в о в т о р о й п о л о в и н е 1 9 9 0 - х в с т е н а х п р е д п р и я т и я « Л а д а К о н с у л » . В е е о с н о в е л е ж и т к а с т о м н а я с т а л ь н а я р а м а , н а к о т о р у ю у с т а н о в л е н ы а г р е г а т ы В А З - 2 1 2 1 , а и м е н н о 1 . 7 - л и т р о в ы й б е н з и н о в ы й д в и г а т е л ь и к о р о б к а п е р е д а ч с р а з д а т к о й — T a r z a n п о л н о п р и в о д н ы й » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и п о р т а л а .

На раму установлен кузов ВАЗ-2108, который дополнен обвесом. В салон есть три рычага для управления коробкой передач и раздаткой. Пробег автомобиля составляет 100 тыс. километров. Продавец планирует выручить от продажи автомобиля 2,5 млн тенге (475 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

Ранее в России выставили на продажу экзотическую Lada.