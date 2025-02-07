В Китае раскрыли цены на новый Jetour T1, которы ждут в России. Прайс-лист на новинку опубликовал один из китайских дилеров Jetour: брутальный среднеразмерный кроссовер T1 можно будет купить в КНР за 129,9−159,9 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,7−2,01 миллиона. В первой половине 2025 года Jetour T1 доберется и до нашего рынка, однако цены буду ощутимо выше.

Jetour T1 — это кроссовер длиной 4,7 метра при колесной базе 2,8 метра. Известно, что углы въезда и съезда у него составляют 27 и 25 градусов соответственно, подвеска независимая (спереди стойки Макферсон, сзади многорычажка), есть интеллектуальная система полного привода в топовой комплектации, а также предусмотрена возможность буксировки прицепа массой до 1,6 тонны.

Уже в «базе» T1 оснащен круиз-контролем, панорамной крышей с люком, камерами кругового обзора с функцией «прозрачного» капота, климат-контролем и аудиосистемой с восемью динамиками. Диагональ цифровой панели приборов равна 10,25 дюйма, а центрального экрана — 12,8 дюйма. Мультимедийная система работает на процессоре Snapdragon 8155. В более дорогих комплектациях в Китае кроссовер оборудован полуавтопилотом второго уровня, атмосферной подсветкой с возможностью выбора цвета и вентиляцией передних кресел.

В топовых версиях новинка Jetour получит сенсорный экран с увеличенной до 15,6 дюйма диагональю, 19-дюймовые диски вместо 18-дюймовых, акустическую систему Sony с девятью динамиками, штатный видеорегистратор и двухслойные акустические стекла.