В РФ продают уникальный пикап АЗЛК "Москвич"

"Российской газете" удалось обнаружить в продаже несколько вариантов пикапа "Москвич" с заводским индексом 2335, который выпускался на АЗЛК с 1994 по 2001 годы.

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Малое количество автомобилей обусловлено тем, что модель выпускалась мелкосерийно. В основу лёг Москвич-2141, кузов которого был усилен. Грузоподъёмность по паспорту - 500 кг, но, как и всегда, пикап часто перегружали, что он с достоинством выдерживал.

Автомобиль в удовлетворительном состоянии с родным мотором можно купить в Алтайском крае за 250 тысяч рублей. Также есть вариант за 200 тысяч в Курганской области, но его кузов, в особенности нижняя часть и грузовая площадка, имеет сквозную коррозию и требует масштабных работ по восстановлению.

Самый "бодрый" вариант за 600 тысяч рублей продают в Ставропольском крае: у пикапа короткая кабина, полностью восстановленный и обработанный антикором кузов, проделаны работы по шумоизоляции, установлены кресла Nissan с кожаной обивкой, а под капотом - мотор 1.7 литра от "Нивы".

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