Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил первую партию Lada Iskra, сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd.

« 7 ф е в р а л я н а В А З е б ы л а с о б р а н а п е р в а я п о л н о ц е н н а я п а р т и я а в т о м о б и л е й L A D A I s k r a . С к о н в е й е р а с о ш л и 1 2 м а ш и н в к у з о в е « У н и в е р с а л » и « У н и в е р с а л к р о с с » . А т а к ж е в к у з о в е « С е д а н » 8 а в т о м о б и л е й , и т о г о в ы ш л а п а р т и я и з 2 0 ш т у к , о к р а ш е н ы э м а л я м и « Ч е р н а я п а н т е р а » , « Б е л ы й л е д н и к о в ы й » , » П л а т и н а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и п а б л и к а .

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

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В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.