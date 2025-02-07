Россия улучшила свое положение в рейтинге мировых авторынков

Россия заняла 11 место в топ-20 авторынков мира. Если в 2023 году наша страна занимала 16 место в мировом рейтинге, то спустя года она поднялась на пять позиций и теперь находится на 11 месте. Отмечается, что от Южной Кореи (1,63 миллиона, падение на 5,5%), замыкающей десятку, Россия отстала всего на 60 тысяч машин.

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В прошлом году в нашей стране было реализовано 1,57 миллиона новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем годом ранее. Это наилучший показатель роста среди представленных стран.

Второе место традиционно принадлежит США — 15,94 миллиона единиц, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Индия, сместив Японию, оказалась на третьем месте — 4,27 миллиона единиц, что на 3,9% улучшило показатель 2023 года.

А Япония опустилась на четвёртое место с годовым падением реализации на 7,1% — до 4,25 миллиона единиц. Зато Германия показывает стабильность и сохраняет за собой пятую строчку рейтинга мировых авторынков. Правда, в этот раз отмечается небольшое падение продаж — на 0,9% — до 2,81 миллиона единиц.

В топ-20 также вошли Италия, Мексика, Турция, Австралия, Испания, Иран, Индонезия, Малайзия, Таиланд.

Эксперты заострили внимание на количестве реализованных машин на тысячу жителей. В России по итогам года этот показатель составил 11 единиц, а среднемировое значение — 10. Наилучший показатель у США и Канады — 46 единиц на одну тысячу жителей в каждой из стран. В Австралии — 45 машин, а в Индии и Индонезии самый низкий показатель — три машины на тысячу человек в каждой из стран.