В Белоруссии Lada по итогам января оказалсь популярнее Belgee. В январе 2025-го произошёл двукратный рост продаж новых автомобилей: в соседней стране по итогам первого месяца нового года своих владельцев нашли 4 299 автомобилей. Такие данные приводит Белорусская автомобильная ассоциация. Первое место весьма неожиданно занял бренд Lada, продавший 1 706 автомобилей и занявший 39,7% рынка.

Предыстория большого противостояния Lada и Geely такова. В 2025 году «российский бренд №1» запланировал реализовать силами белорусских дилеров 15 000 машин, о чём редакции Quto сообщил глава компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

При этом салоны Lada сталаи привлекать клиентов рекодно низкими ценами: в соседней стране тольяттинскией и ижевские машины стоят дешевле, нежели на своей родине. Этот факт, объясняя популярность «Грант», «Вест» и «Ларгусов», также подмечают эксперты БАА.

Кроме того, в январе покупатели «Белджи» не могли воспользоваться льготными кредитами, а вот покупатели «Лад» имели такую возможность: в гамме фирменных предложений была рассрочка сроком на 3 года, а также льготный кредит со сниженной до 8% ставкой.

Кстати, в Белоруссии накануне возобновилось льготное кредитование автомобилей Belgee. Программы поддержки покупателей запустили несколько банков: с их помощью можно выгодно приобрести машины белорусского производства.