Exeed снизил цены на большинство моделей

Марка Exeed снизила цены на большинство моделей. Чтобы подогреть интерес публики, российский офис «поднебесного» бренда опубликовал новые прайс-листы, в которых теперь значится несколько действительно интересных предложений. Например, если прежде базовый вариант кросс-купе RX стоит 4 750 000, то теперь стоимость упала до 4 550 000.

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У начальной модели LX, что открывает гамму премиум-бренда, корректировки таковы:

1.5 T CVT Business: было — 3 090 000 ₽, стало — 3 040 000 ₽.

1.6 T DCT AWD Prestige: было — 3 825 000 ₽, стало — 3 675 000 ₽.

У коссовера VX из гаммы исчезла комплектация Prestige, а две остальные — ощутимо подешевели:

2.0 T AT President 6 мест: было — 6 630 000 ₽, стало — 6 050 000 ₽.

2.0 T AT President 7 мест: было — 6 830 000 ₽, стало — 6 350 000 ₽.

А ещё Exeed намерен доработать модель RX по просьбам россиян. Китайский производитель планирует подретушировать интерьер и изменить оснащение кросс-купе.