Кроссоверы Exeed VX обновили дизайн

Премиум-бренд Chery объявил о начале производства бензин-электрических версий Exeed VX и подтвердил внешность вседорожника. Спереди модель не изменилась, но корма сильно переделана: добавлены составные T-образные фонари, заменены бампер и крышка багажника. Также гибриду положены новые диски. Ожидается, что со временем такую же внешность примерит «традиционный» Exeed VX.

© Motor.ru

Exeed VX с силовой установкой C-DM получит трёхмоторную систему из двух электромоторов, «турбочетвёрки» объёмом 1,5 литра и тяговой батареи ёмкостью 34,5 киловатт-часа. Общая отдача системы достигнет 462 лошадиных сил, запас хода на электротяге составит 143 километра (CLTC), общая автономность — 1300 километров, а расход топлива по китайским замерам не превысит 1,5 литра на 100 километров.

© Exeed

© Exeed

© Exeed

© Exeed

Гибрид на четыре сантиметра длиннее исходника за счёт увеличенного заднего свеса, снаряжённая масса составляет 2,3 тонны, заявлены шести- и семиместные комплектации. Однако все характеристики ориентировочные: пресс-служба Exeed умолчала о подробностях. Все технические данные, особенности оснащения и цены озвучат в марте, но скорее всего версия C-DM окажется дороже бензиновой топ-комплектации за 234 тысячи юаней (32 тысячи долларов).

В России гибриды Exeed тоже ожидаются, причём продажи начнутся с переднеприводной версии RX C-DM автономностью 1200 километров. А со временем до нас наверняка доберётся и Exeed VX с новым дизайном кормы.