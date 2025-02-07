Импорт легковых машин в Россию упал в два раза

В январе 2025 года в Россию было ввезено 31,9 тыс. автомобилей, что в два раза меньше, чем в январе 2024-го.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

« 9 1 , 6 % в с е х н о в ы х л е г к о в ы х м а ш и н , в в е з е н н ы х в я н в а р е , п р и б ы л о в Р Ф и з К и т а я . Н а Б е л а р у с ь и К и р г и з и ю п р и ш л о с ь п о 2 , 4 % и м п о р т а . К а з а х с т а н з а н я л з д е с ь в с е г о 0 , 6 % » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и а г е н т с т в а .

Отмечается, что в первый месяц 2025 года года лидером по объему импорта новых легковых машин среди марок стал Haval, а из моделей чаще всего ввозили кроссовер Omoda C5.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).