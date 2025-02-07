Участок федеральной трассы "Кавказ" перекрыли после ДТП с фурой

Авария с большегрузом стала причиной введения нового ограничения на федеральной трассе "Кавказ" на Ставрополье, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

Ранее на другом участке дороги ограничили движение из-за снегопада.

" В 1 6 ч а с о в 5 0 м и н у т н а 3 1 4 - м к м ф е д е р а л ь н о й а в т о д о р о г и " К а в к а з " в о д и т е л ь г р у з о в о г о а в т о м о б и л я , д в и г а я с ь с о с т о р о н ы г о р о д а М и н е р а л ь н ы е В о д ы в п р е д е л а х д в у х п о л о с н о й а в т о д о р о г и , д о п у с т и л н а е з д н а т р о с о в о е о г р а ж д е н и е , н е с п р а в и л с я с у п р а в л е н и е м , в с в я з и с ч е м п р о и з о ш л о с т о л к н о в е н и е г р у з о в и к а с в н е д о р о ж н и к о м " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Развернувшись, грузовик перекрыл возможность проезда по дороге. Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевой ГАИ, движение временно ограничено в Минераловодском округе. Информация о пострадавших уточняется, объезд организован по автодороге Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды и по дороге в направлении города Черкесска.

Ранее из-за снегопада было временно ограничено движение по федеральной трассе в пределах Андроповского округа Ставрополья - с 244-го по 290-й км. Сейчас на этом участке организовано поэтапное сопровождение транспорта сотрудниками ГАИ.