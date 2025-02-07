Участок федеральной трассы "Кавказ" перекрыли после ДТП с фурой

Авария с большегрузом стала причиной введения нового ограничения на федеральной трассе "Кавказ" на Ставрополье, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.
Ранее на другом участке дороги ограничили движение из-за снегопада.
"В 16 часов 50 минут на 314-м км федеральной автодороги "Кавказ" водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны города Минеральные Воды в пределах двухполосной автодороги, допустил наезд на тросовое ограждение, не справился с управлением, в связи с чем произошло столкновение грузовика с внедорожником", - говорится в сообщении.
Развернувшись, грузовик перекрыл возможность проезда по дороге. Как пояснили ТАСС в пресс-службе краевой ГАИ, движение временно ограничено в Минераловодском округе. Информация о пострадавших уточняется, объезд организован по автодороге Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды и по дороге в направлении города Черкесска.
Ранее из-за снегопада было временно ограничено движение по федеральной трассе в пределах Андроповского округа Ставрополья - с 244-го по 290-й км. Сейчас на этом участке организовано поэтапное сопровождение транспорта сотрудниками ГАИ.