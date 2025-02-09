Босс Ford оценил отставание США от Китая в сфере электромобилей. Генеральный директор «голубого овала» сделал несколько откровенных заявлений в беседе с The New York Times. Джим Фарли дал понять: Китай опережает США на десять лет в производстве аккумуляторов для электрокаров, и единственный шанс Ford начать конкурировать с китайскими марками, а затем вырваться вперед — это использовать интеллектуальную собственность КНР.

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Джим Фарли подчеркнул, что предотвратить угрозы от китайского автопрома можно только в том случае, если воспользоваться техническими знаниями и опытом Китая. Босс Ford напомнил, что 20 лет назад компаниям из Поднебесной была нужна интеллектуальная собственность США, но теперь всё наоборот. Грядущую гонку топ-менеджер назвал «битвой за спасение американской промышленности».

Джим Фарли говорит о строительстве фабрики по выпуску литий-железо-фосфатных аккумуляторов по лицензии китайского гиганта CATL. Открыть «гигафабрику» могут в 2026 году, если не вмешаются санкции США. Вероятно, откровенность топ-менеджера Ford объясняется тем, что совместный проект за 3,5 миллиарда долларов под угрозой.

Любопытно, что изначально LFP-батареи придумали в университете Техаса, а коммерциализировали технологию в США во времена Обамы. Однако американский стартап по выпуску аккумуляторов для электрокаров обанкротился, и наработки за бесценок выкупили китайцы. Теперь Поднебесная контролирует 83% производства литий-железо-фосфатных батарей, и сделать дешевый электрокар без китайских технологий практически невозможно.