Volvo анонсировала пять новых моделей после года рекордных продаж

Компания Volvo намерена выпустить в 2025 году пять новых и обновленных моделей, сообщает Carbuzz.

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« V o l v o C a r s с о о б щ и л а о р е к о р д н о м 2 0 2 4 г о д е , з а я в и в о с а м ы х в ы с о к и х г о д о в ы х р о з н и ч н ы х п р о д а ж а х , в ы р у ч к е и о с н о в н о й о п е р а ц и о н н о й п р и б ы л и з а в с ю 9 8 - л е т н ю ю и с т о р и ю к о м п а н и и . О д н а к о ш в е д с к а я м а р к а п р е д в и д и т о ч е н ь с л о ж н ы й 2 0 2 5 г о д и о б ъ я в и л а , ч т о в э т о м г о д у о н а у с и л и т с в о ю л и н е й к у п я т ь ю н о в ы м и и л и о б н о в л е н н ы м и в е р с и я м и V o l v o » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Уже в феврале принадлежащая китайскому концерну Geely шведская автокомпания выпустит электрический кроссовер EX30 в версии Cross Country, также в этом году она выпустит электрический седан ES90 на замену модели S90. Кроме того, планируется обновить две существующие модели, одна из которых — среднеразмерный кроссовер XC60. Также предусмотрен подзаряжаемый гибрид с увеличенным запасом хода, предназначенный для китайского рынка.