Foton показал микроавтобус для РФ

В Подмосковье на форуме Fleet World 2025 дебютировала новая версия однообъёмника Toano. Речь идёт о микроавтобусе с посадочной формулой 8+1 и полной массой 3,5 тонны.

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Комплектация богатая: кресла с подлокотниками и подголовниками, есть USB-розетки, динамики в салоне, светодиодное освещение, дополнительные отопитель и испаритель. Продажи ждут в 2025 году.

В настоящий момент в России официально продают только фургоны и комби Foton Toano: цены стартуют с 3,3 миллиона рублей. Теперь предложат микроавтобусы, хотя подробностей нет: на сайте анонсирована модификация с 15 посадочными местами для пассажиров, а для демонстраций использовались более комфортные 8-местные варианты.

В Китае Foton Toano бывает с двумя вариантами колёсной базы (2,93 или 3,35 метра), а общая длина составляет 4,92 или 5,5 метра. На родине марки доступны турбодизели объёмом 2,0 (150 л.с. и 330 Нм) или 2,8 литра (177 л.с. и 360 Нм), но в Россию пока привозят только более мощный вариант. Мотор хорошо знаком в нашей стране: это Cummins ISF 2.8, который ставится на «ГАЗели Next». Коробка передач безальтернативна: 6-ступенчатая «механика» Getrag.

Цены пассажирских микроавтобусов объявят позже, но машины из неофициальных поставок стоят около пяти миллионов рублей без учёта скидок. Также Foton планирует вывести на наш рынок в 2025 году два рамных пикапа Tunland V7 и V9, они уже встречаются у дилеров с гарантией дистрибьютора.