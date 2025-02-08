ГИБДД начала изымать электровелосипеды столичных курьеров

Столичная ГАИ начала проводить рейды, проверяя скорость и мощность курьерских электровелосипедов. На штрафстоянках уже скопились сотни транспортных средств, принадлежащих нарушителям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию курьерских служб (МАКС) и сервис доставки «Яндекса».

Президент МАКС Александр Митюков отметил, что плановые проверки проводятся во всех районах, но активнее всего на севере столицы.

Сотрудники ГИБДД проверяют скорость передвижения курьера (она не должна превышать 25 км/ч) и мощность мотора. Например, транспортное средство забирают, если оно является мопедом, а у курьера нет документа на право вождения.

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По словам Митюкова, на штрафстоянках с начала 2025 года скопились сотни электросамокатов, изъятых у курьеров

В основном это личный транспорт, а не арендованный, который, как правило, соответствует всем требованиям. По данным МАКС, соотношение арендного и частного транспорта доставщиков в столице сейчас составляет 75% к 25%.

Чтобы забрать транспортное средство, курьер должен оплатить услуги эвакуатора, парковки на штрафстоянке, а также штраф, если самокат не соответствует стандартам.

Представитель сервисов доставки «Яндекса» подтвердил , что в городе проводятся рейды, в ходе которых изымаются транспортные средства курьеров.

В марте ГИБДД планирует увеличить число таких рейдов. Они связаны с новым ГОСТ и приказом дептранса Москвы. С мая 2025 года максимальная скорость электровелосипедов не может превышать 25 км/ч.