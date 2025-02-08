Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения легковых автомобилей и автобусов

Трассу расчистили на территории Грузии. Проезд для грузовиков пока не разрешён. Об этом сообщили в главном управлении МЧС Северной Осетии.

По данным Центра организации дорожного движения республики, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска «Верхний Ларс» зарегистрированы около 900 грузовых автомобилей.

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для транспорта накануне из-за непогоды в горах Северного Кавказа. Это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.