На трассе от Новороссийска к Кабардинке остановили движение грузовиков

Движение грузовиков вновь приостановлено на трассе от Новороссийска к поселку Кабардинка из-за ветра, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Ранее со ссылкой на Госавтоинспекцию Краснодарского края сообщалось, что утром в субботу восстановили движение грузового транспорта, ограниченное с вечера пятницы из-за сильного ветра.
"Снова на выезде из Новороссийска (в сторону Кабардинки) сильными порывами ветра опрокинуло тентованный грузовой автомобиль. Во избежание подобных ситуаций с 21:00 мск будет ограничено движение транспортных средств в направлении Кабардинки", - написал Кравченко.
Глава города уточнил, что ограничение движения действует на грузовой автотранспорт, имеющий большую парусность.
В субботу в Новороссийске восстанавливали инфраструктуру, пострадавшую от ураганного ветра, порывы которого достигали 32 м/с. За прошедшие сутки в городе-герое зафиксировано 17 поваленных деревьев, 13 обрывов проводов, семь поврежденных дорожных знаков, три сорванных козырька и крыша. Аварийные бригады работают круглосуточно. На время действия режима "Повышенная готовность" жителей города просят соблюдать меры безопасности.