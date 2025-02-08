На трассе от Новороссийска к Кабардинке остановили движение грузовиков

Движение грузовиков вновь приостановлено на трассе от Новороссийска к поселку Кабардинка из-за ветра, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Ранее со ссылкой на Госавтоинспекцию Краснодарского края сообщалось, что утром в субботу восстановили движение грузового транспорта, ограниченное с вечера пятницы из-за сильного ветра.

" С н о в а н а в ы е з д е и з Н о в о р о с с и й с к а ( в с т о р о н у К а б а р д и н к и ) с и л ь н ы м и п о р ы в а м и в е т р а о п р о к и н у л о т е н т о в а н н ы й г р у з о в о й а в т о м о б и л ь . В о и з б е ж а н и е п о д о б н ы х с и т у а ц и й с 2 1 : 0 0 м с к б у д е т о г р а н и ч е н о д в и ж е н и е т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в в н а п р а в л е н и и К а б а р д и н к и " , - н а п и с а л К р а в ч е н к о .

Глава города уточнил, что ограничение движения действует на грузовой автотранспорт, имеющий большую парусность.

В субботу в Новороссийске восстанавливали инфраструктуру, пострадавшую от ураганного ветра, порывы которого достигали 32 м/с. За прошедшие сутки в городе-герое зафиксировано 17 поваленных деревьев, 13 обрывов проводов, семь поврежденных дорожных знаков, три сорванных козырька и крыша. Аварийные бригады работают круглосуточно. На время действия режима "Повышенная готовность" жителей города просят соблюдать меры безопасности.