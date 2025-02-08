У Минобороны России появились седаны Kaiyi

На улицах Москвы запечатлели белые Kaiyi E5 калининградской сборки с чёрными военными номерами. Судя по префиксу «МО», автомобили относятся к автобазе Министерства Обороны РФ и Генерального штаба. По косвенным признакам можно судить: для армии приобрели Kaiyi E5 в начальной комплектации Standard. На это намекают 16-дюймовые легкосплавные диски и отсутствие ярких тормозных суппортов.

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Седаны Kaiyi E5 выпускают на «Автоторе», но спрос оставляет желать лучшего: в 2024 году удалось реализовать только шесть тысяч таких машин. Вероятно, закупка Минобороны позволит немного поддержать предприятие, хотя контракты военных засекречены, и количество купленных китайских автомобилей оценить нельзя. Без учёта скидок Kaiyi E5 стоит от 2 115 000 рублей, но даже частным клиентам дилеры готовы уступать, а стартовая цена опускается до полутора миллионов рублей.

Эксперты полагают, что Kaiyi может покинуть российский рынок. Среди брендов империи Chery у партнёра «Автотора» самые слабые продажи, хотя локализация производства позволяет отчасти компенсировать утильсбор. Крупнейший дилер «Рольф» уже приостановил продажи Kaiyi. На калининградском предприятии вместо непопулярных «китайцев» могут начать собирать Changan.

Хотя автомобили Kaiyi соответствуют критериям госзакупок, в 2024 году публичные госконтракты сократились на 11% в денежном выражении. Системно приобретают Kaiyi разве что власти Калининградской области: для местной администрации закупили партию российско-китайских машин.