Россиянам рассказали, какие автотовары стали самыми популярными зимой

В зимнее время автомобилисты чаще всего покупают автомасла, смазки и оборудование для шиномонтажа, продажи этих товаров увеличились на треть по сравнению с осенью 2024 года. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на исследование «СберАвто» и экспертов онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

« С п р о с н а а в т о х и м и ю , в к л ю ч а я а н т и ф р и з , у м е н ь ш и л с я н а 1 0 % , в т о в р е м я к а к н а а в т о м а с л а , с м а з к и и ш и н о м о н т а ж н о е о б о р у д о в а н и е з н а ч и т е л ь н о в о з р о с . Э т и т о в а р ы с т а л и л и д е р а м и п р о д а ж в з и м н и й п е р и о д . С р е д н и й ч е к н а а в т о м а с л а и с м а з к и с о с т а в и л 1 6 3 6 р у б л е й , а н а о б о р у д о в а н и е д л я ш и н о м о н т а ж а — 7 0 2 5 р у б л е й » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Исследование показало, что по сравнению с 2024 годом на 29% выросли продажи домкратов. При этом эксперты рекомендуют покупателям обращать внимание на грузоподъемность и устойчивость домкрата. Также по словам аналитиков, на 14% увеличился спрос на средства для покраски машин. Обычно такие товары чаще приобретают весной и летом.

Кроме того, некоторые товары оказались особенно востребованы автомобилистами этой зимой. Например, балансировка колес, автомобильный портативный компрессор, губка с мелкопористой структурой, маскировочная пленка, очиститель карбюратора и праймер.