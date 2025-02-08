В продаже появился ранний ВАЗ-2101 с пробегом менее 4500 километров

В Челябинске готовы расстаться с «капсульным» седаном 1972 года выпуска. Речь идёт о раннем ВАЗ-2101 в аутентичном состоянии и 4 389 километрами на одометре. Продавец утверждает, что «Жигули» не подвергались реставрации, с завода сохранились оригинальные колёса, крепежи, болты и даже лампочки. За ретроавтомобиль хотят выручить 1 990 000 рублей, и цена растёт.

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ВАЗ-2101: предыстория

Автор объявления пишет, что у ВАЗ-2101 был один хозяин из закрытого города, а в комплекте с машиной идёт новый съёмный магнитофон «Урал-Авто». В фотоотчёте можно заметить маркировки FIAT на деталях и фары Eurolux, собранные в Турине. Также обращают на себя внимание аутентичные шины и нетронутый хром на педалях.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Поверхностная коррозия только на чёрных элементах подвески и креплениях, а кузов, салон и хромированные элементы экстерьера прекрасно сохранились. Техника традиционная для ранних ВАЗ-2101: с 59-сильным двигателем 1.2 сочетается 4-ступенчатая «механика». Сборка тоже массовая: светло-серый кузов и красно-чёрный салон. Заинтересованным предлагают прислать видеообзор.

В описании указана цена 1,8 миллиона рублей, а в шапке объявления без малого два миллиона рублей. Таким образом, «Жигули» только дорожают, хотя с момента публикации на классифайде прошло менее месяца. Впрочем, новые «Жигули» линейки ВАЗ-2101 могут продаваться и дороже: были зафиксированы цены более шести миллионов рублей.