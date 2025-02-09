Беспилотные грузовики в России впечатлили расходом «незамерзайки»

Журналисты выяснили, что автономный тягач «Яндекса» на базе Shacman X6000 отличился сложной системой очистки от снега, грязи и реагентов. Чтобы 17 камер, шесть лидаров и пять радаров всегда работали корректно, потребовалось протянуть 120 метров гидропневмопроводки, установить 75 форсунок, а ёмкость бачка омывающей жидкости увеличить многократно до 80 литров!

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Разработчики считают, что 80 литров «незамерзайки» хватит, чтобы беспилотник доехал от Москвы до Санкт-Петербурга по трассе М11 даже в непогоду. С учётом расстояния (669 километров) получается, что расход стеклоомывающей жидкости составит почти 12 литров на 100 километров. Причём «органы зрения» всё-таки потребуется протирать специально обученному человеку во время остановок.

Проблема сохранения в чистоте датчиков, лидаров и камер беспилотника не нова: трудностей больше, чем кажется. Для седельного тягача с полуприцепом вопрос стоит острее. Испытания «Яндекса» проведут не только на М11 «Нева», но и на других трассах: М4 «Дон» и М12 «Восток». Всего в тестах беспилотников задействуют до 18 автономных грузовиков.

Основой для тестов послужил тягач Shacman SX4188YY381. К нему у российских властей вопросов нет, а вот самосвалы, бортовые грузовики и шасси SX32586 могут признать небезопасными по требованию Генпрокуратуры. Всё дело в недостаточной прочности заднего и боковых противоподкатных брусов.