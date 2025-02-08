В Англии показали свалку кроссоверов Jaguar: их выкупил завод

Пользователь соцсети поделился фотографиями электромобилей I-Pace на свалке Charles Trent Limited на юге Соединённого Королевства. Около двадцати кроссоверов установлены на специальной конструкции и готовы к утилизации. Крайние меры инициировал завод-изготовитель: Jaguar не смог устранить риски самовозгорания батарей LG Chem и решил выкупить машины у владельцев.

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Jaguar I-Pace придётся пустить под пресс из-за глюков тягового аккумулятора. Несколько отзывных кампаний проблему не решили, менять батарею слишком дорого, поэтому автопроизводитель решил, что будет выгоднее выкупить и утилизировать опасные электромобили. Под Саутгемптоном обнаружили как раз такую свалку.

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Точное число склонных к возгоранию кроссоверов неизвестно: только в США под отзыв попало без малого три тысячи машин. В Великобритании Jaguar I-Pace сначала был популярен, поэтому на родине марки в группе риска может быть больше автомобилей. Любопытно, что утилизировать хотят комплектные машины без повреждений, хотя какие-то запчасти явно пригодились бы на вторичном рынке.

Маркетинговая стратегия Jaguar тоже вызывает вопросы: компания практически прекратила производство новых автомобилей «старой» волны, хотя новые электромобили ещё не готовы. В той же Великобритании дилеры перепрофилировались на продажу подержанных машин, а перезагрузка бренда де факто состоится не раньше лета 2026 года.