АвтоВАЗ собрал первую Niva Travel с новым двигателем и дизайном

Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что с конвейера сошёл опытный образец автомобиля с другим силовым агрегатом и альтернативным передним бампером. По данным инсайдеров, речь идёт о рестайлинговой версии с 90-сильным «атмосферником» и новым «лицом» в духе экспериментального электромобиля e-Niva. В течение 2025 года обновлённая Niva Travel станет серийной.

Первый прототип Lada Niva Travel основан на внедорожнике в комплектации Luxe, но спереди опытный образец напоминает e-Niva. Однако светодиодные фары и противотуманки пока отсутствуют: установлены обычные «галогенки» старого образца. Что касается мотора 1.8, то речь идёт о восьмиклапанной версии агрегата ВАЗ-21179, адаптированного под продольную установку.

На заводе постарались привить мотору дизельный характер с солидной тягой на низких оборотах. По предварительным данным, новый двигатель разовьёт 90 лошадиных сил и около 120 Нм крутящего момента. Значительное увеличение производительности невозможно без кардинального вмешательства в конструкцию, а этого в планах АвтоВАЗа нет.

«Начались тектонические сдвиги»: что произошло с авторынком России в 2024 году

Обновлённая Lada Niva Travel появится в продаже до конца года. Помимо другого двигателя запланирован переход на переднюю подвеску с двухрядными подшипниками, апгрейд интерьера и электронных систем, а также установка опциональных светодиодных фар. Однако весь перечень доработок ожидается у внедорожника к 2026 году.