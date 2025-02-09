Петербуржец пожаловался на поломку Haval Jolion из-за атмосферного давления

Житель Санкт-Петербурга пожаловался, что его Haval Jolion тульской сборки вышел из строя из-за повышенного атмосферного давления.

Об этом сообщает «Деловой Петербург».

« В ы с о к о е а т м о с ф е р н о е д а в л е н и е , н а б л ю д а в ш е е с я в П е т е р б у р г е , н е г а т и в н о о т р а з и л о с ь н а р а б о т о с п о с о б н о с т и к и т а й с к и х а в т о м о б и л е й . В о д и т е л и к р о с с о в е р о в H a v a l J o l i o n с т о л к н у л и с ь с м а с с о в ы м с р а б а т ы в а н и е м и н д и к а т о р а C h e c k E n g i n e » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Один из автовладельцев написал в своем аккаунте в автомобильной соцсети Drive2, что на момент обращения в автосервис был 20-м в очереди, а на момент диагностики дилер зафиксировал уже 60 звонков. В основном с проблемой столкнулись владельцы полноприводных кроссоверов. Включение индикатора Check Engine спровоцировала ошибка датчика турбины.

Другой автовладелец со ссылкой на специалистов сервиса сообщил, что причиной возникновения ошибки стало аномально высокое атмосферное давление, наблюдавшееся в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что петербургский автомобильный бренд XCite столкнулся с затовариванием складов из-за низких продаж.