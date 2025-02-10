Новый Chevrolet Blazer 1989 года выпуска продадут на аукционе

На торгах Mecum появится классический американский вездеход. Владельца сменит Chevrolet K5 Blazer, который практически не ездил: владельцы доставляли машину до места хранения и бережно сохраняли артефакты — дилерские наклейки, целлофановые накидки и другие напоминания о 1980-х. На прошлых аукционах этот же внедорожник продавался за 125 и 150 тысяч долларов соответственно.

© Motor.ru

Chevrolet K5 Blazer был на конвейере 25 лет, пока его не заменил Tahoe. В состоянии капсулы времени сохранился вездеход второго поколения с короткой базой, двухдверным кузовом, съёмным пластиковым верхом и необычной опцией — электроприводом задней двери. Комплектация богатая: есть круиз-контроль, электростеклоподъёмники, кондиционер, центральный замок и автоматическая трансмиссия.

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

К состоянию вопросов нет: поскольку Chevrolet K5 Blazer участвует в четвёртом аукционе за четыре года, машина выглядит новой, а пыль давно ликвидирована. Ходовая часть, подкапотное пространство и колёса блестят так, будто вездеход только сошёл с конвейера. Но на некоторых крепежах и дисках образовалась поверхностная ржавчина.

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

© Mecum.com

С атмосферным 5,7-литровым V8 (210 л.с., 407 Нм) сочетается 4-ступенчатый автомат и система полного привода с понижающей передачей. Поскольку речь идёт о 1989 годе выпуска, уже есть система впрыска топлива. Задний диван чисто символический, зато атмосфера конца 1980-х сохранена безупречно. Однако высокая цена на торгах Mecum отнюдь не гарантирована.

Дело в том, что внедорожник продаётся без резерва, так что результаты прошлых аукционов значения не имеют. Chevrolet K5 Blazer успел трижды побывать на торгах: дважды в 2023 и один раз в 2024 году. За это время пробег вырос с 18 до 23 миль (с 29 до 37 километров). Прошлые покупатели платили за аутентичный вездеход от 125 до 150 тысяч долларов.