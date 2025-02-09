Таксист за полгода разочаровался в китайском авто

Таксист из Верхней Пышмы, полгода назад потративший 2 млн рублей на новый китайский автомобиль, сейчас пытается его продать. Покупка его полностью разочаровала, рассказал Максим корреспонденту «ФедералПресс».

« Р а н ь ш е д у м а л , ч т о « Л а д а » – э т о п л о х о й а в т о м о б и л ь , н о п о с л е о п ы т а с э т и м « к и т а й ц е м » б о л ь ш е т а к н е д у м а ю . П р и с л е д у ю щ е й п о к у п к е а в т о б у д у о б х о д и т ь с т о р о н о й л ю б о й к и т а й с к и й а в т о п р о м » , – з а я в и л о н .

Максим успел проехать на новой машине 30 тысяч км, но проблемы были с самого начала. У автомобиля плохо закрывалась дверь, а после регулировки она стала немного выпирать над кузовом. Затем вышел из-под контроля руль: Максим заметил биение и увод вправо. Смена резины и несколько сходов-развалов не решили проблему.

Уже через 5000 км пробега пришлось менять передние тормозные диски и колодки, затем начал скрипеть приводной ремень, а коробка передач, и без того «тупившая», стала издавать хруст. Последней каплей стала трещина заднего тормозного диска. Сейчас Максим пытается продать автомобиль, но уже второй месяц не может найти покупателя.

Таксист уже оставил пост в профильном сообществе, чтобы «люди, задумывающиеся о том, чтобы купить китайское авто, передумали и не несли деньги в эти корпорации зла».

«ФедералПресс» ранее подробно рассказывал о том, почему уральцы выбирают китайские автомобили.