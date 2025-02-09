Таксист за полгода разочаровался в китайском авто: «Не несите деньги в корпорации зла»
Таксист из Верхней Пышмы, полгода назад потративший 2 млн рублей на новый китайский автомобиль, сейчас пытается его продать. Покупка его полностью разочаровала, рассказал Максим корреспонденту «ФедералПресс».
«Раньше думал, что «Лада» – это плохой автомобиль, но после опыта с этим «китайцем» больше так не думаю. При следующей покупке авто буду обходить стороной любой китайский автопром», – заявил он.
Максим успел проехать на новой машине 30 тысяч км, но проблемы были с самого начала. У автомобиля плохо закрывалась дверь, а после регулировки она стала немного выпирать над кузовом. Затем вышел из-под контроля руль: Максим заметил биение и увод вправо. Смена резины и несколько сходов-развалов не решили проблему.
Уже через 5000 км пробега пришлось менять передние тормозные диски и колодки, затем начал скрипеть приводной ремень, а коробка передач, и без того «тупившая», стала издавать хруст. Последней каплей стала трещина заднего тормозного диска. Сейчас Максим пытается продать автомобиль, но уже второй месяц не может найти покупателя.
Таксист уже оставил пост в профильном сообществе, чтобы «люди, задумывающиеся о том, чтобы купить китайское авто, передумали и не несли деньги в эти корпорации зла».
«ФедералПресс» ранее подробно рассказывал о том, почему уральцы выбирают китайские автомобили.