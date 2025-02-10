Во Владимирской области продают 60-летний Citroen DS. Citroen DS, представленный миру в 1955 году на Парижском автосалоне, произвел настоящую революцию в автомобильном мире. За первые 15 минут после презентации было оформлено 749 заказов, а к концу дня их число достигло 12 000.

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Модель, чье название происходит от французского Déesse (богиня), действительно оправдала свое имя. DS стал первым массовым автомобилем с гидропневматической подвеской.

Продолжают список инноваций дисковые тормозами и усилитель рулевого управления, а, кроме того, множество передовых решений, которые на десятилетия опередили своё время.

Выставленный на продажу экземпляр относится к первому рестайлингу модели (1963-1968) и оснащён 1,9-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. в паре с механической коробкой передач.

Важно отметить, что автомобиль имеет передний привод — техническое решение, которое в те годы считалось революционным для представительского класса.

Между тем, в Московской области продают 86-летний «символ удобства» от марки Opel: Kapitän — без преувеличения культовая модель, которая сыграла огромную роль в истории бренда.