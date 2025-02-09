JAC договорился о российской сборке ради поддержки государства

В России организуют сборку JAC: в стране уже есть четыре завода. Заместитель генерального директора компании «Джак Автомобиль» Виктор Нащанский подтвердил порталу «Автовзгляд», что автопроизводитель достиг договоренности о локализации нескольких моделей в России. Представитель JAC объяснил: организация сборки позволит предложить более выгодные цены, увеличить объём продаж, а также претендовать на госзакупки и господдержку.

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В настоящий момент в России де факто действуют четыре «совместных» завода с компанией JAC: в Москве собирают «Москвичи», в Ульяновске — пикапы и бескапотные фургончики Sollers, в Елабужском районе Татарстана — полукапотные грузовички, фургоны и микроавтобусы Sollers, а в Набережных Челнах — малотоннажные грузовики КамАЗ «Компас». О будущем заводе с продукцией под материнской маркой JAC подробностей нет.

Виктор Нащанский полагает, что локализация производства может запустить переходный период, и в моменте возможно даже падение продаж JAC, однако в долгосрочной перспективе позиции автопроизводителя только усилятся. При этом в китайском офисе заранее планировали финансовую модель с ростом ключевой ставки до 23%, поэтому к этому смогли подготовиться, и текущая ситуация с необходимостью субсидирования кредитов JAC не смущает.

В 2025 году JAC планирует вывести на российский рынок обновлённый кроссовер JS6, минивэн RF8 и полноразмерный внедорожник JS9. Две модели из списка локализуют под брендом Sollers, и можно предположить, что автомобили JAC и Sollers могут выпускаться на одних заводах. По неофициальным данным, в России локализуют и сборку гибридных пикапов JAC.