Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено, сообщается в соцсетях оперативной информации. Сообщение появилось в 17:09.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», в конце января на Крымском мосту по направлению на полуостров ввели сплошной паспортный контроль из-за антитеррористических мероприятий. Паспорт можно предъявить в бумажном виде и через портал госуслуг.