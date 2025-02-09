Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено, сообщается в соцсетях оперативной информации. Сообщение появилось в 17:09.

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« Н а х о д я щ и х с я н а м о с т у и в з о н е д о с м о т р а п р о с и м с о х р а н я т ь с п о к о й с т в и е и с л е д о в а т ь у к а з а н и я м с о т р у д н и к о в т р а н с п о р т н о й б е з о п а с н о с т и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Как писала «Парламентская газета», в конце января на Крымском мосту по направлению на полуостров ввели сплошной паспортный контроль из-за антитеррористических мероприятий. Паспорт можно предъявить в бумажном виде и через портал госуслуг.