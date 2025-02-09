Движение машин по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено, сообщается в соцсетях оперативной информации. Сообщение появилось в 17:09.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили
© Парламентская газета

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», говорится в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», в конце января на Крымском мосту по направлению на полуостров ввели сплошной паспортный контроль из-за антитеррористических мероприятий. Паспорт можно предъявить в бумажном виде и через портал госуслуг.

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