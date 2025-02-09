Топ-менеджеров Porsche уволят из-за обвала продаж электрокаров

Немецкие журналисты выяснили: из совета директоров досрочно выведут финдиректора Лутца Мешке и директора по продажам Детлева фон Платена. По данным Bild, под угрозой и будущее босса Porsche Оливера Блюма: его могут заменить на гендиректора Skoda Клауса Целльмера. Пресс-служба автопроизводителя подтвердила грядущие перестановки в руководстве, но воздержалась от подробностей.

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Заместитель председателя совета директоров и член совета директоров по финансам и IT Лутц Мешке, а также член совета директоров по продажам и маркетингу Детлев фон Платен обсуждают взаимно согласованный досрочный выход из состава совета директоров Porsche, заявили в компании. Причины официально не комментируются, но неудачи на поверхности: на важнейшем рынке в Китае продажи обвалились почти на треть, а электромобили Taycan потеряли половину клиентов.

Акции Porsche торгуются на 27% ниже первоначальной цены IPO осенью 2022 года, а по сравнению с пиковыми значениями мая 2023 года рыночная капитализация обвалилась вдвое. Норма прибыли сократилась до 10-12%, что значительно ниже целевого показателя 17-19% и консенсус-прогноза в 14,8%. Публикация итогов года предстоит 12 марта, но настроения инвесторов таковы, что перед заседанием совета директоров может поменяться всё правление.

Одной из причин финансовых неудач Porsche стала переоценка нового Macan: многолетний бензиновый бестселлер марки заменили электромобилем, но спрос оказался ниже ожиданий, и в компании даже задумались над топливным преемником. Также пришлось экстренно продлевать жизненный цикл уже немолодого Cayenne.