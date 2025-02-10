В Иране начали собирать собственные AMG

В подсанкционной стране готовятся к продажам шеститонных машин из компонентов китайской компании Tri-Ring. На иранский рынок новинка выйдет под брендом AMG: так зашифрован дистрибьютор Artaban Motors Group. Первенцем станет грузовик Atra 6: это бескапотник с трёхместной кабиной и небольшим спальником. Заявлены богатые комплектации и популярный четырёхцилиндровый турбодизель Isuzu под капотом.

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Сердце Atra 6 — 3,0-литровый рядный дизель Isuzu 4JJ1GD с топливной аппаратурой Bosch. Этот двигатель знаком даже россиянам по рамным пикапам D-Max и внедорожникам Mu-X. На легких грузовичках под японской маркой агрегат тоже используется. На иранских AMG мотор выдаёт 161 лошадиную силу и 420 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика».

© charkhan.com

© charkhan.com

© charkhan.com

© charkhan.com

По меркам коммерческих машин оснащение богатое: есть виртуальная панель приборов, медиасистема с тачскрином и камерой заднего вида, системы контроля полосы и автоматического торможения, кондиционер, электрозеркала с обогревом, центральный замок, ABS и ESP. Также у Atra 6 штатно установлен мультируль и столик-подлокотник.

В России автомобили из Ирана массовыми не стали, но экспансия отечественных марок в Исламскую республику возможна. Глава АвтоВАЗа назвал Иран самым перспективным экспортным рынком, и местный дистрибьютор уже засветил рекламу Lada Vesta NG с восточным колоритом.