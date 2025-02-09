Новый суперпикап Chevrolet родом из 1990-х пустят с молотка в США

На торгах Mecum сменит владельца ранний Chevrolet 454 SS в состоянии капсулы времени. Все владельцы относились к пикапу, как к коллекционной ценности, потому на одометре менее 12 миль, в салоне осталась заводская транспортировочная плёнка и защитные наклейки на панели приборов. Последние годы грузовичок возили от аукциона к аукциону, и в этот раз резерва нет.

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Chevrolet 454 SS начали выпускать в 1990 году: автопроизводитель позиционировал грузовичок, как «заряженную» версию C/K-Series. Под капотом инфернальный 7,44-литровый «биг-блок» V8 мощностью 230 лошадиных сил и крутящим моментом 521 Нм. Тяга передаётся на заднюю ось через 3-ступенчатый автомат. Для своего времени производительность была сравнима с масл-карами.

От обычного пикапа 454 SS отличался амортизаторами Bilstein, усиленным передним стабилизатором, оригинальными легкосплавными дисками, перекалиброванным рулевым управлением, спортивными креслами и дисковыми вентилируемыми тормозами спереди. За три года тираж не превысил 17 тысяч штук, а первые машины красили только в чёрный цвет.

Вероятно, выставленный на аукцион Chevrolet 454 SS самый дорогой, ведь его сознательно сохранили в исходном виде. Пикап всю жизнь провёл в гараже с постоянной температурой, а не менялись даже расходники. По комплектации откровений нет: красный тканевый салон не редкий, а тонированные стёкла, электропакет и кондиционер обязательны для всех «заряженных» грузовичков.

В декабре 2023 года за этот же Chevrolet 454 SS удалось выручить 110 тысяч долларов, но на торгах Mecum в марте суперпикап снова сменит владельца, ведь резерва нет. От прогнозов аукционисты воздерживаются.