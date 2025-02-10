В Самаре продают новую «Оку»

В Самаре продают новый автомобиль «Ока», стоявший в гараже 20 лет. На классифайдах обнаружилась трёхдверка 2004 года выпуска с пробегом 40 километров. У автомобиля один хозяин, который по какой-то причине надолго поставил хэтчбек на прикол. Судя по состоянию днища и колёсных арок, в помещении было сухо, и заржаветь «Ока» не успела. Экстерьер и интерьер сохранились идеально: внутри остался заводской целлофан, снаружи впечатляют блестящие стойки подвески.

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Судя по логотипу КамАЗа на решётке радиатора, хэтчбек выпущен на ЗМА в Набережных Челнах. Напомним, в разные годы автомобили «Ока» собирали в Тольятти на АвтоВАЗе, на территории КамАЗа и в Серпухове на СеАЗе. Внешне трёхдверки почти идентичны, поэтому стопроцентно определить сборочный конвейер можно только по маске идентификационного номера.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Малолитражка из Самары оснащается 749-кубовым бензиновым двухцилиндровым карбюраторным мотором (33 л.с., 50 Нм) в связке с 4-ступенчатой «механикой». Это традиционная связка для поздних версий «Оки». Никаких особенностей оснащения нет: белый цвет кузова и серый тканевый салон напоминают о типичных хэтчбеках конца 1990-х и начала 2000-х.

За «капсулу времени» владелец хочет выручить 550 тысяч рублей, что почти вчетверо выше максимальной оценки за ухоженные экземпляры без флёра нового автомобиля. Однако пока на классифайдах достаточно автомобилей «Ока» практически без пробега, ведь малолитражки иногда дарили людям, которые физически не могли водить машину.