Ferrari запретит клиентам выбирать «странные» цвета: готовится список
Гендиректор компании из Маранелло Бенедетто Винья признался, что палитру оттенков принудительно упростят.
«Мы думали заранее определить цветовые сочетания. Нам нужно защищать ценности и индивидуальность бренда. Мы точно не сделаем странную машину», — заявил журналистам топ-менеджер. Как минимум один цвет в стоп-листе Ferrari уже есть — это розовый.
Бенедетто Винья признался, что число запросов на персонализацию автомобилей класса люкс в последние годы резко выросло. Если раньше почти все новые Ferrari выпускались в фирменном красном цвете Rosso Corsa, то теперь так окрашены только 40% машин. В некоторых странах покупателей сложнее отговорить от эпатажных вариантов, но в мире остаются страны с консервативными вкусами.
Поскольку недостатка в тюнинг-ателье нет, Ferrari стремится контролировать свои автомобили даже после продажи, а клиенты могут попасть в чёрный список, если кастомизация зайдёт слишком далеко. Бывали случаи, когда компания выписывала предписания и даже судилась с покупателями, которые по мнению юристов из Маранелло вредили имиджу Ferrari. Господин Винья объяснил, что дело не только в защите наследия: чрезмерная персонализация влияет на остаточную стоимость.
Босс Ferrari сравнил «перетюнингованный» автомобиль с футболкой с чужим именем на спине. Однако топ-менеджер дал понять, что слишком сильная модерация тоже вредна, ведь в прошлом году кастомизация принесла пятую часть общего дохода. Количество проданных машин почти не изменилось, а прибыль выросла на 21%.