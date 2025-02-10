Ferrari запретит клиентам выбирать «странные» цвета

Гендиректор компании из Маранелло Бенедетто Винья признался, что палитру оттенков принудительно упростят.

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« М ы д у м а л и з а р а н е е о п р е д е л и т ь ц в е т о в ы е с о ч е т а н и я . Н а м н у ж н о з а щ и щ а т ь ц е н н о с т и и и н д и в и д у а л ь н о с т ь б р е н д а . М ы т о ч н о н е с д е л а е м с т р а н н у ю м а ш и н у » , — з а я в и л ж у р н а л и с т а м т о п - м е н е д ж е р . К а к м и н и м у м о д и н ц в е т в с т о п - л и с т е Ferrari уже есть — это розовый.

Бенедетто Винья признался, что число запросов на персонализацию автомобилей класса люкс в последние годы резко выросло. Если раньше почти все новые Ferrari выпускались в фирменном красном цвете Rosso Corsa, то теперь так окрашены только 40% машин. В некоторых странах покупателей сложнее отговорить от эпатажных вариантов, но в мире остаются страны с консервативными вкусами.

Поскольку недостатка в тюнинг-ателье нет, Ferrari стремится контролировать свои автомобили даже после продажи, а клиенты могут попасть в чёрный список, если кастомизация зайдёт слишком далеко. Бывали случаи, когда компания выписывала предписания и даже судилась с покупателями, которые по мнению юристов из Маранелло вредили имиджу Ferrari. Господин Винья объяснил, что дело не только в защите наследия: чрезмерная персонализация влияет на остаточную стоимость.

Босс Ferrari сравнил «перетюнингованный» автомобиль с футболкой с чужим именем на спине. Однако топ-менеджер дал понять, что слишком сильная модерация тоже вредна, ведь в прошлом году кастомизация принесла пятую часть общего дохода. Количество проданных машин почти не изменилось, а прибыль выросла на 21%.