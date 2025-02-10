«Шакман Моторс» приостанавливает продажи грузовиков

Совсем недавно стало известно: на испытательном полигоне НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» были проведены контрольные испытания грузовика Shacman SX32586, который ранее получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В ходе проверки выяснилось, что китайская техника не соответствует российским нормативам.

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« Н а т е к у щ е м э т а п е и н ф о р м а ц и я о б о т з ы в е о д о б р е н и й т и п а т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а и з а п р е т а п р о д а ж а в т о м о б и л е й м а р к и S h a c m a n н е с о о т в е т с т в у е т д е й с т в и т е л ь н о с т и » , — о т м е ч а е т О О О « Ш а к м а н М о т о р с » .

В компании считают, что проведенные НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» контрольные испытания были проведены ещё два года назад, о объектом тестат стало не новое, а подержанное транспортное средства китайского бренда.

« В о и з б е ж а н и е в о з м о ж н ы х н е д о п о н и м а н и й н а в р е м я п р о в е р к и и п р о в е д е н и я п о в ы я в л е н и ю в о з м о ж н о г о н е с о о т в е т с т в и я < . . . > п р о д а ж и н о в о й т е х н и к и в р е м е н н о п р о в о д и т ь с я н е б у д у т » , — у т о ч н я е т О О О « Ш а к м а н М о т о р с » .

С продажи временно снимут ввезённые по ОТТС № TC RU E-CN.HB23.00088.Р3 грузовики типа SX3258 категории N3G — всего 18 модификаций. Сейчас компания ведёт согласовани со специалистами Росстандарта.

Между тем, Генпрокуратура проверит российский офис марки Shacman. Об этом сообщает выгрузка данных из Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».