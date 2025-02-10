Раскрыты сроки появления Chery Tiggo 8 в России

Китайский автогигант намерен предложить на российском рынке кроссовер нового поколения. После смены генерации новинка лишится приставки Pro в названии — ранее аналогичное решение по упрощению названия было применено на Tiggo 4. Первые автомобили уже добрались до России для проведения процедур, связанных с сертификацией модели.

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Размеры автомобиля составляют 4715 мм в длину 1860 мм в ширину и 1745 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2710 мм. На домашнем рынке модель доступна с салоном на пять и семь мест, но можно ожидать, что в нашей стране машина будет предложена исключительно в семиместном исполнении.

Подробности о техническом оснащении паркетника пока не раскрываются. Известно, что новинка получит роботизированную коробку передач и полный привод.

© Vk.com / Дмитрий Максимов

© Vk.com / Дмитрий Максимов

© Vk.com / Дмитрий Максимов

Продажи нового Chery Tiggo 8 в России начнутся в конце весны 2025 года.

Актуальная версия вседорожника на российском рынке оснащается 1,6 литровым двигателем, «роботом» и приводом на переднюю ось, а также 2,0-литровым турбомотором с связке с «автоматом» и полным приводом. Диапазон цен на Chery Tiggo 8 Pro Max варьируется от 3 370 000 до 4 070 000 рублей.