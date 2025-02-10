Глава Ford рассказал о «неразрешимых» проблемах электрокаров

Выступая перед журналистами во время большой пресс-конференции, посвященной финансовым итогам 2024 года, Джим Фарли сделал несколько любопытных заявлений. Босс «голубого овала» напомнил о «неразрешимых» проблемах больших электромобилей: они слишком тяжелые, а их аккумуляторы неоправданно дорогие. Также полноразмерные электрокары не подходят для буксировки прицепов.

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Для крупных электромобилей экономика неразрешима. У потенциальных покупателей полноразмерных внедорожников и пикапов серьезные требования к автомобилю: они буксируют, ездят по бездорожью, совершают дальние поездки. Эти автомобили тяжелые, отличаются плохой аэродинамикой, а это означает большие и дорогие батареи. Розничные клиенты показали, что они не будут платить за это дополнительно, — дал понять топ-менеджер Ford.

Хотя полноразмерный пикап Ford F-150 Lighning рекламируется, как тягач, способный буксировать до 2,3 до 4,5 тонны, очевидно: электропикап под нагрузкой сильно проигрывает по запасу хода. По этой причине «голубой овал» отказался от большого трёхрядного электрического внедорожника. Компания Ford считает компромиссом гибриды, в том числе последовательного типа.

« F o r d б у д е т р а з р а б а т ы в а т ь г и б к и е п л а т ф о р м ы с н е с у щ и м к у з о в о м и л и к у з о в о м н а р а м е , к о т о р ы е б у д у т с п р о е к т и р о в а н ы д л я р а з н ы х т и п о в с и л о в ы х а г р е г а т о в » , — з а я в и л Джим Фарли.

Также босс автогиганта высказался о грядущем повышении пошлин в США: по мнению главы Ford, доходы автопроизводителей упадут, а конечные цены на автомобили вырастут.