Глава Ford рассказал о «неразрешимых» проблемах электрокаров
Выступая перед журналистами во время большой пресс-конференции, посвященной финансовым итогам 2024 года, Джим Фарли сделал несколько любопытных заявлений. Босс «голубого овала» напомнил о «неразрешимых» проблемах больших электромобилей: они слишком тяжелые, а их аккумуляторы неоправданно дорогие. Также полноразмерные электрокары не подходят для буксировки прицепов.
Для крупных электромобилей экономика неразрешима. У потенциальных покупателей полноразмерных внедорожников и пикапов серьезные требования к автомобилю: они буксируют, ездят по бездорожью, совершают дальние поездки. Эти автомобили тяжелые, отличаются плохой аэродинамикой, а это означает большие и дорогие батареи. Розничные клиенты показали, что они не будут платить за это дополнительно, — дал понять топ-менеджер Ford.
Хотя полноразмерный пикап Ford F-150 Lighning рекламируется, как тягач, способный буксировать до 2,3 до 4,5 тонны, очевидно: электропикап под нагрузкой сильно проигрывает по запасу хода. По этой причине «голубой овал» отказался от большого трёхрядного электрического внедорожника. Компания Ford считает компромиссом гибриды, в том числе последовательного типа.
«Ford будет разрабатывать гибкие платформы с несущим кузовом или кузовом на раме, которые будут спроектированы для разных типов силовых агрегатов», — заявил Джим Фарли.
Также босс автогиганта высказался о грядущем повышении пошлин в США: по мнению главы Ford, доходы автопроизводителей упадут, а конечные цены на автомобили вырастут.