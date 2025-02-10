BMW X3 M50 дебютирует на автосалоне в Чикаго

На автосалоне в Чикаго 2025 компания BMW представила несколько своих самых ярких новинок. Среди них — новый M5 G90 и обновленный X3 G45 в исполнении M Performance. Одним из главных экспонатов стал первый в истории X3 M50, окрашенный в стильный оттенок Dune Grey и оснащённый четырёхтрубной выхлопной системой.

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Четвёртое поколение X3 получило ряд визуальных обновлений. Флагманская версия модели отличается агрессивной решёткой радиатора, подчёркивающей её спортивный характер. Увеличенные шильдики M свидетельствуют о её особом статусе. Однако, несмотря на доработки, общий стиль напоминает скорее глубокий рестайлинг предыдущего поколения G01, чем полноценный редизайн.

Салон X3 M50 претерпел значительные изменения. Эта модель стала единственной в линейке BMW, сочетающей новейшую мультимедийную систему iDrive 9 с традиционным поворотным контроллером. Такое решение, вероятно, останется уникальным, поскольку с приходом платформы Neue Klasse физический контроллер станет историей. Кроме того, центральная консоль теперь оснащена так называемым «ювелирным боксом», который включает подстаканники, площадку для беспроводной зарядки и USB-порты.

BMW сокращает количество физических кнопок в салоне, и X3 M50 — не исключение. В концептах Neue Klasse уже прослеживается тенденция к ещё большему минимализму. В будущем этот стиль оформления интерьера станет стандартом для всех моделей BMW, как электрических, так и с двигателями внутреннего сгорания. X3 M50 больше не является единственной версией модели с шестицилиндровым двигателем. В феврале 2025 года в Европе дебютировал 40d xDrive с 3,0-литровым дизелем.

Однако это не замена прежнему M40d, так как BMW официально отказалась от выпуска дизельных моделей M Performance. Кроме того, полноценный X3 M с двигателем внутреннего сгорания выпускаться не будет. Новый BMW X3 M50 — это сочетание мощного двигателя, продвинутых технологий и современного дизайна, которое делает его одним из самых интересных кроссоверов 2025 года.