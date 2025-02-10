Как дороги РФ становятся безопаснее и комфортнее

Как научные открытия делают дороги РФ безопаснее и комфортнее
8 февраля — День российской науки. Это праздник не только для академиков и профессоров, но и для всех, кто посвятил свою жизнь исследованиям и открытиям. Именно благодаря их работе мы каждый день пользуемся технологиями, которые делают нашу жизнь удобнее, безопаснее и комфортнее. Дорожно-транспортная сфера не исключение.
С 2024 года в России даже вручают специальные премии в области транспортной науки и техники имени В.Н. Образцова. И это неудивительно: дорога — это сложная система, состоящая из сотен элементов, она требует постоянных инноваций. Учёные играют ключевую роль в разработке решений, которые помогают сделать дороги безопаснее и эффективнее.
Одна из главных задач российской науки в этой области — снижение числа ДТП и минимизация их последствий. Этим занимается Научный центр безопасности дорожного движения МВД России, который включает пять научных отделов.
Основные направления их работы:
• модернизация и инженерное обустройство дорог;
• развитие анализа данных и информационных систем;
• правовое регулирование безопасности дорожного движения;
• предупреждение аварий;
• формирование культуры безопасного поведения на дорогах.
Современные дороги — это динамичная и насыщенная среда, которая требует не только автоматизации процессов, но и оперативного реагирования. Важно не просто устранять последствия аварий, но и предотвращать их. Для этого необходимо внедрять новые технологии и методы работы.
Сегодня для анализа дорожной ситуации используются нейросети. Камеры собирают огромные объёмы данных, которые помогают выявлять «очаги аварийности», «бутылочные горлышки» и другие проблемные участки. На основе этой информации разрабатываются схемы организации дорожного движения.
Например, светофоры могут автоматически менять режим работы в зависимости от загруженности дорог, а «зебры» теперь проецируются на проезжую часть, что особенно актуально зимой.
Одним из самых эффективных инструментов снижения аварийности за последние 15 лет стали комплексы фотовидеофиксации. Современные камеры — это не просто устройства для съёмки, а сложные технические системы, оснащённые модулями определения скорости, передачи данных и ГЛОНАСС. Они могут контролировать до пяти полос движения и собирать данные о температуре, освещении и других параметрах.
Статистика подтверждает: там, где установлены камеры, количество ДТП снижается в два раза, а число погибших — в три раза. Например, в Московской области с 2016 года удалось сократить количество аварий на 43%, а число погибших и раненых — на 45% и 46% соответственно.
«Чтобы снизить аварийность, в местах концентрации ДТП устанавливаются комплексы фотовидеофиксации по согласованию с Госавтоинспекцией Подмосковья и собственниками дорог. Это позитивно влияет на снижение аварийности, так как водители более ответственно относятся к соблюдению ПДД на участках, оснащённых камерами. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года количество аварий в 18 местах концентрации ДТП сократилось на 61%, число погибших — на 71%, а число раненых — на 55%, при этом в шести местах аварийность полностью отсутствует — в этом году не было зафиксировано ни одного ДТП» — сообщили в Минтрансе Подмосковья в конце 2024 года.
Всего в Московской области задействовано около 2 тысяч стационарных и передвижных дорожных камер. В 2023 году арсенал систем фотовидеофиксации региона пополнили 600 современных отечественных комплексов «Азимут 4».
Сегодня камеры могут не только фиксировать превышение скорости, но и распознавать разговор по телефону, непропуск пешеходов и даже мотоциклистов без шлемов. Технически возможно и большее: например, камеры уже способны идентифицировать пешеходов, нарушающих ПДД, но для этого пока нет юридической базы.
Российские дороги нуждаются в постоянных инновациях: количество дорог растёт, скорости увеличиваются, маршруты усложняются. Чтобы справляться с этими вызовами, необходимо не только внедрять новые технологии, но и развивать их дальше.
И здесь ключевую роль играют учёные и специалисты, которые продолжают работать над новыми технологиями, делающими дороги ещё безопаснее. Например, в будущем камеры смогут распознавать больше типов нарушений, а системы управления дорожным движением станут ещё более интеллектуальными.
Дороги будущего — это не только асфальт и разметка, но и «умные» технологии, которые помогают нам двигаться вперёд безопасно и комфортно. И за этим будущим стоят люди науки, чьи открытия меняют мир к лучшему.
Редакция Quto поздравляет всех причастных к науке с профессиональным праздником! Пусть ваша работа будет интересной, задачи — сложными, а коллеги — грамотными и мотивированными. Ведь именно от вас зависит, какими станут дороги завтра.