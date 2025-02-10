Как дороги РФ становятся безопаснее и комфортнее

8 февраля — День российской науки. Это праздник не только для академиков и профессоров, но и для всех, кто посвятил свою жизнь исследованиям и открытиям. Именно благодаря их работе мы каждый день пользуемся технологиями, которые делают нашу жизнь удобнее, безопаснее и комфортнее. Дорожно-транспортная сфера не исключение.

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С 2024 года в России даже вручают специальные премии в области транспортной науки и техники имени В.Н. Образцова. И это неудивительно: дорога — это сложная система, состоящая из сотен элементов, она требует постоянных инноваций. Учёные играют ключевую роль в разработке решений, которые помогают сделать дороги безопаснее и эффективнее.

Одна из главных задач российской науки в этой области — снижение числа ДТП и минимизация их последствий. Этим занимается Научный центр безопасности дорожного движения МВД России, который включает пять научных отделов.

Основные направления их работы:

• модернизация и инженерное обустройство дорог;

• развитие анализа данных и информационных систем;

• правовое регулирование безопасности дорожного движения;

• предупреждение аварий;

• формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

© Кирилл Каллиников / РИА Новости

Современные дороги — это динамичная и насыщенная среда, которая требует не только автоматизации процессов, но и оперативного реагирования. Важно не просто устранять последствия аварий, но и предотвращать их. Для этого необходимо внедрять новые технологии и методы работы.

Сегодня для анализа дорожной ситуации используются нейросети. Камеры собирают огромные объёмы данных, которые помогают выявлять «очаги аварийности», «бутылочные горлышки» и другие проблемные участки. На основе этой информации разрабатываются схемы организации дорожного движения.

Например, светофоры могут автоматически менять режим работы в зависимости от загруженности дорог, а «зебры» теперь проецируются на проезжую часть, что особенно актуально зимой.

Одним из самых эффективных инструментов снижения аварийности за последние 15 лет стали комплексы фотовидеофиксации. Современные камеры — это не просто устройства для съёмки, а сложные технические системы, оснащённые модулями определения скорости, передачи данных и ГЛОНАСС. Они могут контролировать до пяти полос движения и собирать данные о температуре, освещении и других параметрах.

© Александр Кряжев / РИА Новости

Статистика подтверждает: там, где установлены камеры, количество ДТП снижается в два раза, а число погибших — в три раза. Например, в Московской области с 2016 года удалось сократить количество аварий на 43%, а число погибших и раненых — на 45% и 46% соответственно.

« Ч т о б ы с н и з и т ь а в а р и й н о с т ь , в м е с т а х к о н ц е н т р а ц и и Д Т П у с т а н а в л и в а ю т с я к о м п л е к с ы ф о т о в и д е о ф и к с а ц и и п о с о г л а с о в а н и ю с Г о с а в т о и н с п е к ц и е й П о д м о с к о в ь я и с о б с т в е н н и к а м и д о р о г . Э т о п о з и т и в н о в л и я е т н а с н и ж е н и е а в а р и й н о с т и , т а к к а к в о д и т е л и б о л е е о т в е т с т в е н н о о т н о с я т с я к с о б л ю д е н и ю П Д Д н а у ч а с т к а х , о с н а щ ё н н ы х к а м е р а м и . Т а к , п о и т о г а м 1 1 м е с я ц е в 2 0 2 4 г о д а к о л и ч е с т в о а в а р и й в 1 8 м е с т а х к о н ц е н т р а ц и и Д Т П с о к р а т и л о с ь н а 6 1 % , ч и с л о п о г и б ш и х — н а 7 1 % , а ч и с л о р а н е н ы х — н а 5 5 % , п р и э т о м в ш е с т и м е с т а х а в а р и й н о с т ь п о л н о с т ь ю о т с у т с т в у е т — в э т о м г о д у н е б ы л о з а ф и к с и р о в а н о н и о д н о г о Д Т П » — с о о б щ и л и в М и н т р а н с е П о д м о с к о в ь я в к о н ц е 2 0 2 4 г о д а .

Всего в Московской области задействовано около 2 тысяч стационарных и передвижных дорожных камер. В 2023 году арсенал систем фотовидеофиксации региона пополнили 600 современных отечественных комплексов «Азимут 4».

Сегодня камеры могут не только фиксировать превышение скорости, но и распознавать разговор по телефону, непропуск пешеходов и даже мотоциклистов без шлемов. Технически возможно и большее: например, камеры уже способны идентифицировать пешеходов, нарушающих ПДД, но для этого пока нет юридической базы.

© Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские дороги нуждаются в постоянных инновациях: количество дорог растёт, скорости увеличиваются, маршруты усложняются. Чтобы справляться с этими вызовами, необходимо не только внедрять новые технологии, но и развивать их дальше.

И здесь ключевую роль играют учёные и специалисты, которые продолжают работать над новыми технологиями, делающими дороги ещё безопаснее. Например, в будущем камеры смогут распознавать больше типов нарушений, а системы управления дорожным движением станут ещё более интеллектуальными.

Дороги будущего — это не только асфальт и разметка, но и «умные» технологии, которые помогают нам двигаться вперёд безопасно и комфортно. И за этим будущим стоят люди науки, чьи открытия меняют мир к лучшему.

Редакция Quto поздравляет всех причастных к науке с профессиональным праздником! Пусть ваша работа будет интересной, задачи — сложными, а коллеги — грамотными и мотивированными. Ведь именно от вас зависит, какими станут дороги завтра.