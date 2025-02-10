Когда BMW избавится от традиционного M3

Вице-президент подразделения М по работе с клиентами, брендом и продажами Сильвия Нойбауэр заявила журналистам, что бензиновая и электрическая версия в новом поколении будут существовать параллельно. «Мы сможем удовлетворить все потребности на любом рынке до тех пор, пока это позволяет регулирование», подчеркнули в BMW M. Следовательно, у традиционного BMW M3 будет ещё как минимум одна итерация.

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Баварская марка не раз намекала, что в 2028 году дебютирует электрическая версия BMW M3, которой прочат четырёхмоторную силовую установку мощностью по меньшей мере 1000 лошадиных сил. Однако полностью отказываться от ДВС баварцы не спешат: госпожа Нойбауэр дала понять, что пока есть место и для других технологий вождения, таких как гибридные или традиционные силовые установки.

Выход новой BMW 3-Series G50 ожидается к концу 2026 года, то есть бензиновый M3 следующего поколения ожидается примерно в то же время, что и электромобиль с кодовым именем iM3. У седанов ожидаются одинаковые названия (индекс iM3 в серию не пойдёт) и принципиально вариации платформы Neue Klasse. Даже топливная версия разовьёт минимум 600 лошадиных сил.

Прошлой осенью руководитель отдела разработок М-подразделения говорил журналистам, что следующее поколение BMW M3 получит силовую установку с проверенным шестицилиндровым 3,0-литровым турбомотором и 48-вольтовым стартер-генератором, то есть баварцы сделали выводы из критики тяжёлого гибрида M5, и решили прибегнуть к консервативной схеме. А вот судьба универсала M3 Touring пока не подтверждена.