В КНР стартовали продажи новой версии кроссовера Chery Tiggo 5x за ₽900 000

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В линейке Chery в Китае появился кроссовер Tiggo 5x в исполнении Excellence Edition. Стоит автомобиль 67 900 юаней (около 900 тыс. рублей по текущему курсу). Первым покупателям новая модель обойдется еще дешевле: 59 900 юаней (800 тыс. рублей).

Tiggo 5x Excellence Edition представляет собой компактный кроссовер, сопоставимый по габаритам с Hyundai Creta. Его размеры – 4358×1830×1670 мм при колесной базе 2630 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 120 л.с., вариатором.

Среди опций медиасистема с 10-дюймовым экраном и дополнительный 8-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатической системой, камера заднего вида и электрорегулировки водительского сиденья.

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