Chevrolet избавится от модели с 55-летней историей

2025 модельный год станет последним для топливного Chevrolet Blazer. В США модель скоро снимут с производства: это означает завершение цикла, который длится с конца 1960-х, когда на рынок вышел внедорожник K5 Blazer. Хотя форм-фактор и концепция поменялись, сборка некогда сверхпопулярного Chevrolet не прекращалась, но скоро бензиновый Blazer останется только в Китае.

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Представитель General Motors отказался от комментариев. Однако инсайдеры говорят, что отказ от бензинового Chevrolet Blazer позволит концерну освободить завод Ramos Arizpe в Мексике. Это предприятие станет выпускать исключительно электромобили: на площадке уже локализованы Equinox EV, Cadillac Optiq, а также Blazer EV и его альтер-эго Honda Prologue.

Электрический Chevrolet Blazer EV хоть и наследует имя, но внешне и технически совсем другой. С точки зрения затрат, завод в Мексике эффективнее лишить гибкости и полностью перефокусировать на электрокары. Продажи бензинового Blazer в последние годы падают: после самого успешного 2020 года (94,6 тысячи штук) спрос снизился почти вдвое до 52,5 тысячи единиц по итогам 2024 года.

Премиум-кроссоверы Cadillac XT5 и XT6 текущего поколения в США тоже выпускать перестанут. Таким образом, сразу три классические бензиновые модели General Motors останутся на конвейере только в Китае. В Поднебесной американцам сложно конкурировать с местными электромобилями, но внутренний рынок США для «китайцев» закрыт, поэтому пока экономике площадки в Мексике могут угрожать только пошлины Трампа.