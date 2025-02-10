Очередь за новыми Ferrari растянулась до 2027 года

В Маранелло объявили, что клиентам, которые оплатят автомобиль в первом квартале 2025 года, заказ удастся выполнить только через два года. Производственный цикл до 2026 года включительно уже расписан, хотя точные сроки поставок зависят от конкретной модели. Больше всего очередь за преемником Ferrari 812 Superfast: новым переднемоторным суперкаром с атмосферным 6,5-литровым V12 под названием 12Cilindri.

Хотя Ferrari говорит о двухлетнем цикле ожидания новых машин, это справедливо только для суперкаров с индивидуальной конфигурацией. В автосалонах есть в наличии уже собранные экземпляры, которые продаются с соответствующей наценкой. А, к примеру, лимитированный гиперкар Ferrari F80 распродали ещё до презентации, поэтому его остаётся выкупать у «отказников».

Ferrari уверенно стоит на ногах: 2024 год итальянская марка закончила с очередным рекордом продаж. В относительном выражении прирост невелик (+0,7%), но это сознательная стратегия маркетологов. Зато выручка увеличилась на 11,8% и составила 6,7 миллиарда евро, а чистая прибыль взлетела на 21% до 1,53 миллиарда евро. Блестящие финансовые показатели — заслуга внутреннего подразделения индивидуализации Ferrari.

Впрочем, в Маранелло не готовы выполнять за деньги все пожелания покупателей: босс Ferrari заявил, что выпускать «странные» машины автопроизводитель не станет. Готовится специальный внутренний документ, в котором пропишут допустимые цветовые сочетания, чтобы защищать ценности и индивидуальность бренда. К примеру, розовый Ferrari с завода точно не выйдет.