США захлестнули кражи фонарей с пикапов Ford F-Series

В Техасе раскрыли преступную группировку, которая похитила заднюю оптику с 34 грузовичков. В период с сентября 2024 года по январь 2025 года у 34 жертв были украдены фонари на общую сумму более 92 тысяч долларов. Трое подозреваемых арестованы, их обвинили в организации преступного сообщества. Согласно документам, больше всего пострадали свежие Ford F-350 со светодиодными фонарями.

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Полицейское управление Техаса пишет, что хищение фонарей происходит за считанные минуты: ворам просто нужно получить доступ к заднему борту пикапа, а снять светотехнику можно без специальных навыков. Задержанным преступникам вменяется 34 эпизода, однако в реальности краж гораздо больше, и владельцев Ford F-Series предупреждают о проблеме.

Пострадавшие утверждают, что замена фонарей накладна: в зависимости от комплектации задняя оптика на пикапы стоит от 4500 до 6500 долларов. Начальник полиции Вебстера (Техас) обратил внимание, что злоумышленники выбирают грузовики с высококачественными фонарями на светодиодах. В правоохранительных органах советуют посоветоваться с дилером Ford, как защитить фонари, не лишившись гарантии. В США уже стали предлагать металлические пластины, которые препятствуют быстрому снятию светотехники.

Американские журналисты отметили, что волна краж фонарей может затронуть владельцев Ford F-Series в 13-м и 14-м поколении, то есть речь идёт о свежих машинах, которым не более 6-7 лет. Злоумышленникам интересна светотехника с датчиками контроля слепых зон: она существенно дороже. Ежемесячные продажи Ford F-Series составляют до 70 тысяч экземпляров, поэтому в этот раз преступники выбрали по-настоящему массовую модель.